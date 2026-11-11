Правительство австралийского штата Новый Южный Уэльс планирует нанять 129 дополнительных сотрудников охраны для 27 больниц. Объявление совпало по времени с сообщениями о предполагаемом нападении на двух медсестер в больнице Concord в Сиднее, сообщает ABC News Australia.

Предполагаемое нападение на медсестер

По данным полиции Нового Южного Уэльса, во вторник 44-летнюю пациентку удержали и ввели ей седативные препараты после того, как она предположительно напала на двух медсестер 34 и 57 лет. Правоохранителей уведомили об инциденте через три часа.

Обеим медсестрам потребовалась медицинская помощь. Министр здравоохранения штата Райан Парк заявил, что одна из них сломала запястье. По информации полиции, пациентка оставалась в больнице, а обстоятельства инцидента расследуются.

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Дополнительная охрана для больниц

Парк сообщил, что новых охранников направят в 27 больниц штата. По его словам, дополнительный персонал должен облегчить работу с пациентами, посетителями и другими людьми, которые могут создавать сложные ситуации в медицинских учреждениях.

Секретарь профсоюза Health Services Union Джерард Хейз заявил, что увеличение штата охраны позволит предотвращать инциденты, а не только реагировать на них. Охранник больницы Royal North Shore Брюс Ролинг рассказал, что в медицинском учреждении примерно на 650 коек обычно одновременно работают четыре охранника.

Ролинг также заявил, что неоднократно получал травмы на работе, в том числе вывихнул большой палец руки, когда удерживал пациента. По данным материала, больше всего насильственных инцидентов происходит в крупных больницах с загруженными отделениями неотложной помощи. Парк связал рост насилия в таких отделениях с изменениями в употреблении наркотиков, в частности метамфетамина.

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