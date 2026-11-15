В австралийском штате Новый Южный Уэльс на 15 ноября прогнозировали опасные суперъячейковые грозы с крупным градом и разрушительными порывами ветра. По данным The Guardian, в северо-восточной части штата град мог превысить 5 см в диаметре, а скорость ветра — 120 км/ч.

Непогода на востоке Австралии

Старший метеоролог Бюро метеорологии Сара Скалли заявила, что воскресенье должно было стать «ещё одним большим днём штормов». По её словам, сильные грозы вызывает южное изменение погоды, которое движется вдоль побережья Нового Южного Уэльса и может стать фактором развития мощных суперъячейковых гроз.

В более широкой зоне — от внутренних горных районов к востоку от Сиднея до юго-восточных и центральных частей Квинсленда — ожидались град до 2 см, порывы ветра свыше 90 км/ч, ливни и внезапные паводки. В Сиднее также прогнозировали грозы и дождь, однако они должны были быть менее интенсивными, чем в северных районах штата.

Накануне ливни прошли по значительной части севера и востока Нового Южного Уэльса, а также Квинсленда. В Голберне зафиксировали порывы ветра до 98 км/ч, а в районе Коффс-Харбора выпало от 30 до 50 мм осадков.

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Удар молнии на пляже

Днём 14 ноября молния ударила в мужчину примерно 20 лет, который купался на пляже Этталонг на Центральном побережье Нового Южного Уэльса. Другие пловцы вытащили его из воды, а сотрудники экстренных служб проводили сердечно-лёгочную реанимацию до прибытия парамедиков скорой помощи.

Мужчину в тяжёлом состоянии доставили в больницу в Госфорде, а позднее перевели в больницу Royal North Shore. Утром 15 ноября, по словам представителя больницы, его состояние оценивали как критическое, но стабильное. Очевидцы рассказали, что возле пляжа было ясно и солнечно, хотя вдали в направлении Госфорда была видна грозовая активность. Молния может ударить на расстоянии до 30 км от центра грозовой ячейки.

На 16 ноября риск сильных гроз прогнозировали для района Северных рек в Новом Южном Уэльсе и юго-востока Квинсленда, в частности Брисбена, Голд-Коста и Саншайн-Коста. Вблизи границы штатов, по оценке синоптиков, могла сформироваться прибрежная ложбина с системой низкого давления. Она могла принести от 30 до 70 мм осадков к утру вторника, однако объём дождя будет зависеть от её расположения относительно побережья.

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