Власти Нового Тайбэя на Тайване оштрафовали оператора веб-сайта, который разместил QR-коды со ссылкой на сервис оплаты парковки под официальными знаками общественных парковок в районе Тамсуй. Дополнительные коды могли создать впечатление, что они являются частью государственной услуги, сообщает Taipei Times.

Жалобы жителей и проверка

Жители заметили подозрительные знаки оплаты парковки в нескольких местах района Тамсуй. Они сообщили об этом старосте района, который обратился в полицию.

Полиция и городской департамент транспорта установили, что QR-код вел на легитимный сайт для оплаты парковки. В то же время частным компаниям запрещено размещать рекламу на общественных знаках, поэтому оператора оштрафовали за нарушение Закона об утилизации отходов.

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Согласно статье 27 этого закона, за размещение рекламы без разрешения предусмотрен штраф от 1 200 до 100 000 новых тайваньских долларов.

Предупреждение для водителей

Полиция призвала не доверять незнакомым QR-кодам на общественных знаках, поскольку злоумышленники могут использовать их для кражи денег или персональных данных. Водителям посоветовали проверять ссылки в государственных органах или звонить по номеру 110.

Департамент транспорта подчеркнул, что паркоматы являются общественными объектами, а не местом для частной рекламы. Ведомство заявило, что усилит контроль совместно с полицией и департаментом охраны окружающей среды Тайбэя. Приложения Parking Loudspeaker и Space4Car были названы единственными платформами для самостоятельной оплаты придорожной парковки. Водителям также рекомендовали следовать информации на парковочных талонах и оплачивать через городской сайт или магазины у дома.

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