Бюро сельского хозяйства Нового Тайбэя на Тайване запустило онлайн-платформу для сообщений о бурой корневой гнили деревьев. Сервис позволяет пользователям с помощью телефона определить местонахождение дерева, загрузить фотографии и сообщить о выявленных признаках болезни, сообщает Taipei Times.

Карта очагов заболевания

Директор бюро Чэнь Ши-хуэй заявил, что бурая корневая гниль является грибковым заболеванием, поражающим корни деревьев. Оно вызывает гниение корней и основания ствола, из-за чего возрастает риск падения деревьев.

По его словам, болезнь сложно выявить на ранней стадии, она очень заразна и может распространяться в больших масштабах. Чэнь отметил, что для сдерживания распространения важны оперативные сообщения и точное удаление.

Ранее информацию о таких случаях собирали преимущественно во время патрулирований и проверок, которые проводили сотрудники районных администраций или школ. По словам Чэня, этот подход не давал полной картины распространения заболевания в городе.

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Новая платформа формирует карту очагов бурой корневой гнили, обобщая сообщения и данные за последние пять лет. На ней можно просмотреть районы обнаружения, географические координаты, ответственные учреждения и ход рассмотрения каждого случая.

На какие признаки обращать внимание

Среди признаков поражения деревьев чиновники назвали неестественное пожелтение или увядание листьев, а также сетчатый грибковый налет возле основания ствола. Людей, заметивших такие симптомы, призвали определить местонахождение дерева, сфотографировать его и передать информацию через платформу.

Полученные сообщения должны помочь обновлять данные об очагах болезни и определять районы, где в первую очередь следует проводить профилактические осмотры.

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