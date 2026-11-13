В Пакистане 11 человек погибли после падения микроавтобуса в реку — Dawn

В округе Гизер в Гилгит-Балтистане на севере Пакистана пассажирский микроавтобус упал в реку Ясин. В результате аварии погибли 11 человек, еще двое получили ранения, сообщает Dawn.

Автобус направлялся в долину Ясин

По данным местной полиции, авария произошла в четверг вечером возле моста Морках. Микроавтобус ехал из города Гилгит в долину Ясин, когда водитель потерял управление, после чего транспортное средство упало в реку.

Сначала спасатели обнаружили тела десяти пассажиров, среди которых были две женщины. Также с места аварии в гражданскую больницу в Гуписе доставили трех пострадавших, в том числе ребенка.

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Среди погибших был младенец

Позднее полиция уточнила, что число погибших выросло до 11 человек, среди них — младенец. После обновления данных правоохранители сообщили о двух раненых.

Погибшие и пострадавшие были жителями долины Ясин. Полиция начала расследование, чтобы установить причину аварии.

Главный министр Гилгит-Балтистана Амджад Хуссейн выразил соболезнования семьям погибших. Он поручил местной администрации, спасательным службам и работникам здравоохранения обеспечить раненым своевременную перевозку в больницы и необходимую медицинскую помощь.

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