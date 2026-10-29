В Сахивале, Пакистан, в отношении 294 фермеров и других людей зарегистрировали дела по подозрению в незаконном отводе воды для орошения. Среди фигурантов — представители электростанции Saif Power Plant в Кадирабаде, а также представители политических партий и фермерских организаций, сообщает Dawn.

Подозрения в повреждении водоотводов

По данным местного управления ирригации, дела касаются случаев, зафиксированных в течение последних пяти месяцев в нескольких деревнях района. Исполнительный инженер канала Lower Bari Doab Талха сообщил, что правительство провинции поручило ведомству усилить борьбу с кражами воды.

По версии управления, в ряде деревень люди якобы повреждали водоотводы, чтобы направлять оросительную воду на собственные поля и участки других землепользователей. Такие эпизоды зафиксировали, в частности, в Chak 63/5-L, Chak 62/5-L, Chak 61/5-L, Chak 65/5-L, Chak 56/5-L, Chak 66/5-L, также известном как Каторвала, и Chak 48/5-L.

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Полиция расследует 12 дел

В одном из эпизодов в Chak 61/5-L дело зарегистрировали в отношении Арслана и еще 54 человек. В другом случае в Chak 56/5-L среди подозреваемых назвали руководителя Saif Power Plant Мунира Ахмеда Балоча и других лиц. Их подозревают в повреждении водоотвода и незаконном перенаправлении воды.

Ирригационное ведомство передало материалы полиции. Полиция Юсуфвалы зарегистрировала 12 дел по статьям 163, 166, 170 и 175 Закона Пенджаба об ирригации, дренаже и реках 2023 года по жалобе субдивизионного должностного лица Мухаммада Сакиба Али. Расследование продолжается, арестов по этим делам не было.

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