В Мултане, Пакистан, два человека погибли, еще двое получили тяжелые травмы после столкновения автомобиля с мотоциклом возле Сельскохозяйственного университета имени Мухаммада Наваза Шарифа. После аварии оба транспортных средства упали в канал, сообщает Dawn.

Погибшие и пострадавшие

На мотоцикле ехали четыре человека, в том числе две женщины. На месте погибли 27-летний Билал и его 24-летняя жена Собия, получившие травмы головы.

Тяжело травмированных 19-летнюю Саадию и двухлетнюю Хур, дочь Билала, доставили в больницу Ништар. Водитель автомобиля после аварии покинул место происшествия.

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Спасательные службы начали операцию по извлечению автомобиля и мотоцикла из канала, а также поисковые работы.

Статистика вызовов спасателей

За сутки служба Rescue 1122 в округе Мултан отреагировала на 469 чрезвычайных ситуаций и спасла 472 человека. Из этих вызовов 437 поступили из города Мултан, 19 — из Шуджабада, еще 13 — из Джалалпур-Пирвалы.

За этот период в округе зафиксировали 105 дорожных аварий и 272 случая, требовавших медицинской помощи. Спасатели также сообщили о четырех пожарах, 10 инцидентах, связанных с преступлениями, и 12 случаях падения.

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