В Пакистане 14-летний ученик девятого класса получил тяжелые травмы из-за обрушения старой, заброшенной крыши классной комнаты в частной школе Alflah Grammar School. Это произошло во вторник в поселении Чак 132-RB, Сахували, в техсиле Чак-Джумра, сообщает Dawn.

Ученика доставили в больницу

По данным администрации школы, в момент обрушения крыши в классе не было других учеников. Пострадавшего после инцидента доставили в больницу THQ в Чак-Джумре.

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Здание школы опечатали

По указанию исполнительного директора Районного управления образования Фейсалабада здание Alflah Grammar School опечатали. Он также распорядился принять дальнейшие юридические меры в отношении администрации учреждения за работу школы в заброшенном здании.

Распоряжение органа образования касалось как опечатывания школьного здания, так и юридических действий против его администрации. Материал Dawn был опубликован 11 ноября 2026 года.

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