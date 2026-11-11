В Чарсадде в Пакистане два человека, в том числе случайный прохожий, погибли во время перестрелки между двумя группами в районе Маджоки. Как сообщает Dawn, причиной стрельбы назвали предыдущий спор, связанный с видео в TikTok.

Погибшие во время перестрелки

Полиция сообщила о гибели Аднана, сына Тарика и жителя Паранг-Маджоки, а также прохожего Асгара Али. По словам брата Асгара Али, Салима Джана, его родственник оказался под перекрестным огнем между двумя группами и погиб.

Салим Джан сообщил полиции, что в одну группу входили Вакар и другие лица, а в другую — Хилал и другие.

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Версия семьи Аднана

Мать Аднана Закия Бегум заявила полиции, что находилась вместе с сыновьями Вакаром и Аднаном, когда на место якобы прибыли Хилал, Бабу и жена Асифа и открыли огонь. По ее словам, Аднан получил смертельные огнестрельные ранения. Она связала нападение с предыдущим спором из-за видео в TikTok.

Полиция зарегистрировала дела по заявлениям обеих сторон и начала расследование обстоятельств стрельбы.

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