На окраине Музаффарабада в Пакистане пассажирский джип сорвался с горного склона — погибли все семь человек, находившиеся в автомобиле. Среди погибших были отец и двое его сыновей, сообщает Dawn.

Автомобиль упал со склона

По данным полиции и местной администрации, джип направлялся из деревни Накка-Шаккар-Паттиан в деревню Сери-Дарра, расположенную к северо-востоку от Музаффарабада. Авария произошла около полудня возле деревни Сатра-Подемар, когда транспортное средство преодолело около трёх километров пути.

Водитель потерял управление джипом на участке дороги, пострадавшем от оползня. Машина скатилась по склону, несколько раз перевернулась и остановилась полностью разбитой. Согласно полицейскому отчёту, джип упал примерно на 1–1,5 тысячи футов ниже дороги.

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Погибшие и помощь на месте

На месте погибли 40-летний водитель Абдул Вахид, 30-летний Мухаммад Халид, 35-летний Шафаат, 50-летний Файяз Ахмед, а также его сыновья: 27-летний Убайд Файяз, 17-летний Азам Файяз и 18-летний Ифтихар Хуссейн.

Тела погибших с места аварии сначала извлекали местные жители, позднее к ним присоединились сотрудники службы Rescue 1122. Полиция передала тела родственникам для похорон.

Дорожные аварии в горных районах Азад-Джамму и Кашмира происходят часто. Среди обычно называемых факторов — плохое состояние дорог, неосторожное вождение и ненадлежащее техническое состояние транспортных средств.

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