Национальное управление по регулированию электроэнергетики Пакистана (NEPRA) опубликовало уведомление о повышении цены на электроэнергию на 2,36 пакистанской рупии за единицу. Корректировка топливной составляющей за сентябрь 2026 года связана с расходами на топливо, сообщает The Express Tribune.

Кого коснется корректировка

Положительная корректировка топливной составляющей будет применена ко всем категориям потребителей KE и XWDISCOs. Исключения сделаны для потребителей категории lifetime, станций зарядки электромобилей и всех клиентов, выбравших предоплаченный тариф на электроэнергию.

Сумма корректировки должна быть отражена в счетах отдельной строкой в соответствии с объемом электроэнергии, выставленным к оплате за сентябрь 2026 года. Если счета за ноябрь 2026 года были выписаны до публикации уведомления NEPRA, начисление может быть внесено в следующем месяце.

Позиция энергетического ведомства

Представитель энергетического подразделения заявил, что промышленный тариф не повышался, и назвал утверждения о его росте некорректными и вводящими в заблуждение. По его словам, показатель 25,30 рупии за единицу является пересмотренной предельной ставкой в рамках пакета дополнительного потребления для промышленных и сельскохозяйственных потребителей, а не промышленным тарифом.

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Представитель также заявил, что промышленный тариф с учетом налогов был примерно на 18,94 рупии за единицу ниже, чем тариф, действовавший в марте 2024 года. Средняя ставка для промышленности в октябре 2026 года составляла 34,40 рупии за кВт·ч с учетом налогов.

По словам представителя, пакет дополнительного потребления пересматривается из-за роста предельных расходов на фоне военной ситуации в Персидском заливе, а измененные предельные ставки будут применяться с ноября 2026 года. Он также отметил, что корректировка NEPRA должна предотвратить перекладывание стоимости льгот по пакету на других потребителей.

По данным энергетического подразделения, с декабря 2025 года по сентябрь 2026 года пакет охватил 6940 ГВт·ч дополнительного потребления и обеспечил потребителям выгоду примерно на 43,5 млрд рупий. Промышленные потребители получили выгоду в размере 5–10 рупий за единицу дополнительного потребления, что в среднем снизило их счета на 1,5–2,5 рупии за единицу. Пакетом воспользовались 209 335 из 518 316 потребителей, имевших на это право.

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