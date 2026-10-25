В Пакистане число погибших в результате столкновения пассажирского автобуса и микроавтобуса возле города Утхал в провинции Белуджистан возросло до 15. Среди погибших — пять женщин.

Авария на трассе Кветта—Карачи

ДТП произошло в пятницу возле Зиро-Пойнта в районе Утхала на шоссе Кветта—Карачи. По данным Dawn, семь пассажиров погибли на месте аварии, еще восемь позднее умерли в больнице.

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О росте числа погибших в субботу сообщили должностные лица. Они также отметили, что в результате аварии пострадали более 22 человек.

Состояние пострадавших

Четверо пострадавших остаются в критическом состоянии. Авария вызвала критику среди местных жителей, которые выразили обеспокоенность возможной халатностью местной полиции и органов, ответственных за патрулирование этого участка трассы.

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