11 ноября в городе Джанд в округе Атток в Пакистане пройдет публичный аукцион 377 каналов сельскохозяйственной земли, принадлежащей лидеру партии PTI и бывшему федеральному министру Саиду Зульфикару Аббасу Бухари. Об этом сообщает Dawn.

Условия аукциона

Согласно объявлению об аукционе, которым поделился помощник комиссара Джанда Ахмед Али Раза, участки будут проданы по распоряжению Национального бюро подотчетности Пакистана в Исламабаде.

По данным издания, стартовые ставки для разных частей земли установлены на уровне 20 тысяч и 15 тысяч пакистанских рупий за канал. Ранее Национальное бюро подотчетности уже продало на аукционе 771 канал и девять марл земли Бухари, а также еще 25 каналов и семь марл.

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Дома бывшего министра в Исламабаде и Аттоке также проходили аукционные процедуры, сообщает Dawn.

Позиция Бухари

Как сообщили официальные источники, Бухари был объявлен лицом, скрывающимся от правосудия, по делу на 190 миллионов фунтов стерлингов. Сам Зульфикар Бухари написал в социальной сети X, что ранее на аукцион уже выставили почти 800 каналов его сельскохозяйственной земли, а недвижимость в Исламабаде и Аттоке была опечатана.

Бывший министр назвал последние действия политическим преследованием и связал их со своей дальнейшей поддержкой основателя PTI Имрана Хана. Его отец Ваджид Бухари в разговоре с Dawn заявил, что изъятие имущества, угрозы средствам к существованию и личное давление не заставят его семью отказаться от поддержки Хана.

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