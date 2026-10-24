В Пакистане, в округах Лоуэр-Дир и Баджаур, чиновники распорядились принять строгие меры против так называемых сотрудников-призраков и работников, которые длительное время не появляются на работе, в сферах образования и здравоохранения. Комиссар дивизиона Малаканд Икбал Хуссейн Бача также поручил руководству школ в Лоуэр-Дире проверить присутствие персонала и отменить несанкционированные переводы, сообщает Dawn.

Проверки в школах Лоуэр-Дира

Окружной чиновник сферы образования Муштак Ахмад направил директиву директорам и директоркам школ, заместителям окружных чиновников образования и помощникам чиновников образования в подокругах. Документ предусматривает немедленную отмену направлений работников и переводов по особым основаниям. Руководителей, которые не выполнят распоряжение, предупредили о возможных дисциплинарных мерах.

Директивы были изданы после совещания под председательством комиссара дивизиона с участием окружных и дополнительных окружных чиновников, представителей сфер образования и здравоохранения, а также органов мониторинга образования. По данным источников издания, Бача заявил, что на образование и здравоохранение приходится около 70% бюджета правительства провинции, поэтому государственные расходы должны обеспечивать более качественные услуги.

Комиссар объявил политику нулевой терпимости к прогулам учителей и сотрудникам-призракам. Директоров школ сделали персонально ответственными за ежедневный контроль присутствия. Если директор не реагирует на отсутствие учителя, соответствующий помощник чиновника образования в подокруге должен начать дисциплинарное производство в отношении руководителя школы.

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Списки работников в Баджауре

Помощникам чиновников образования также поручили регулярно посещать школы, а не оставаться в кабинетах. Директора должны представить сертификаты об отсутствии в школах сотрудников-призраков, тогда как заместители окружных чиновников образования будут ежедневно направлять отчеты о присутствии и мониторинге.

В Баджауре, по данным источников Dawn, решение о строгих мерах приняли после указаний заместителя комиссара округа Аднана Фарида Африди. Он отреагировал на сообщения о работниках двух ведомств, которые длительное время не выполняют обязанности или могут быть сотрудниками-призраками, и приказал руководителям ведомств принять правовые меры.

По словам источников, оба ведомства начали составлять списки таких работников и тех, кто длительное время отсутствует на службе. Источники также утверждают, что среди них преобладают работники низших категорий и учителя, а значительная часть происходит из влиятельных семей. Точное число таких работников в настоящее время неизвестно.

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