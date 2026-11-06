Избирательная комиссия Азад Джамму и Кашмира в Пакистане ввела ограничения на кадровые назначения, переводы госслужащих, запуск новых проектов развития и распределение публичных средств в семи избирательных округах районов Пунч и Судхноти. В этих округах всеобщие выборы были отложены из-за проблем с правопорядком.

Как сообщает Dawn, ограничения будут действовать до завершения избирательного процесса. Решение приняли на заседании под председательством главного избирательного комиссара, судьи в отставке Гулама Мустафы Мугала, после обращений политиков и представителей двух районов о возможных нарушениях в период отложения голосования.

Запрет на кадровые решения и распоряжение средствами

В семи округах запретили назначать и переводить государственных служащих, а также создавать новые должности. Если назначения или перевода невозможно избежать, потребуется предварительное согласование с Избирательной комиссией.

Министрам и депутатам Законодательного собрания Азад Джамму и Кашмира запретили распределять государственные средства, в том числе финансирование программ развития, закята, вакфов, социальных программ и Байт уль-Мала. Также нельзя раздавать государственные материалы, среди которых электроопоры, трубы для водоснабжения, коммерческая и строительная древесина, а также срубленные в лесах деревья.

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Правила для кандидатов и госслужащих

Ссылаясь на статью 116-B избирательного закона, комиссия запретила запуск новых проектов развития в этих округах. В то же время текущие работы, финансируемые в рамках утвержденной ежегодной программы развития, могут продолжать профильные государственные ведомства.

Кандидатам и их сторонникам запретили торжественно открывать любые проекты развития. Госслужащие, кроме работников, задействованных в обеспечении безопасности, не могут посещать публичные мероприятия, связанные с выборами, или участвовать в кампаниях кандидатов. Использование государственных автомобилей для митингов и шествий также запрещено.

Гулам Мустафа Мугал предупредил, что нарушения могут повлечь юридические и дисциплинарные меры, включая немедленное отстранение ответственных госслужащих и дисквалификацию кандидатов, если жалобы будут подтверждены конкретными доказательствами. Комиссия также призвала власти и правоохранительные органы улучшить ситуацию с безопасностью, чтобы провести выборы как можно скорее.

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