Избирательная комиссия Пакистана объявила пилотный проект по сокращению гендерного разрыва в регистрации избирателей в округе Касур в провинции Пенджаб и округе Камбер-Шахдадкот в провинции Синд. Сбор данных для инициативы будет продолжаться в ноябре 2026 года, а мероприятия по регистрации избирателей запланированы на период с декабря 2026 года по февраль 2027 года.

Регистрация и документы

Проект должен выявить женщин, имеющих право получить компьютеризированные национальные удостоверения личности и зарегистрироваться в качестве избирателей, а также поощрить и облегчить прохождение этих процедур. Как сообщает Dawn, социальные работники и сборщики данных будут посещать домохозяйства, составлять списки по статистическим блокам и проводить информационные кампании.

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Мобильные пункты регистрации

Мобильные регистрационные фургоны Национального управления баз данных и регистрации Пакистана развернут возле домов женщин. Помощь также будут оказывать в пунктах регистрации, оборудованных в государственных зданиях. Комиссия планирует содействовать регистрации 115 689 женщин в Касуре и 59 156 женщин в Камбер-Шахдадкоте.

На первом этапе приоритет будет отдан округам с большим гендерным разрывом среди зарегистрированных избирателей. К реализации инициативы привлекут представителей сфер образования и здравоохранения, организаций гражданского общества и местных общин.

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