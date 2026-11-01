В пакистанском городе Лакки-Марват неизвестные вооруженные нападавшие открыли огонь возле зала суда дополнительного сессионного судьи в местном судебном комплексе. Погиб констебль полиции Караматулла, еще два человека получили ранения.

Раненых доставили в Банну

Как сообщает The Express Tribune, ранения получили районный секретарь по информации Пакистанской народной партии, адвокат Джавед Икбал, а также мужчина по имени Иншаулла. Обоих пострадавших доставили на лечение в город Банну.

Представитель районной больницы Джалал Хан подтвердил, что в медучреждение привезли тело погибшего и двух раненых. По данным издания, Караматулла погиб на месте стрельбы.

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Полиция усилила охрану

Стрельба вызвала панику среди адвокатов, участников судебных дел и других посетителей комплекса, которые искали безопасное место. После инцидента на место прибыло значительное число сотрудников правоохранительных органов.

Полиция оцепила судебный комплекс, приостановила вход и выход с его территории и усилила охрану. Правоохранители начали расследование, чтобы установить обстоятельства стрельбы, мотив нападения и личности нападавших.

Серия нападений в провинции

Накануне в отдельных инцидентах в Банну, Лакки-Марвате и Баджауре погибли трое полицейских. В Банну также сообщали о похищении главного констебля неизвестными вооруженными людьми.

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