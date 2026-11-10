В Пакистане при стрельбе погиб мужчина, две женщины ранены — Dawn

В пакистанском округе Кеч во время стрельбы погиб мужчина, а две женщины получили ранения. Инцидент произошёл поздно вечером в воскресенье в районе Даббок-Калатук, сообщила полиция.

Попытка похищения

Как сообщает Dawn, по данным полиции, пятеро неизвестных вооружённых мужчин приехали в район на автомобиле, ворвались в дом и попытались под дулом оружия похитить Разу Шаха.

Родственники, находившиеся в доме, оказали сопротивление и сорвали попытку похищения. После этого нападавшие открыли огонь, в результате чего Раза Шах погиб, а две женщины были ранены.

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Раненых доставили в больницу

Тело погибшего и раненых женщин доставили в больницу. Там раненых идентифицировали как Нур Биби, бабушку погибшего, и Зартун, жену Гулама Шаха.

Отдельно в районе Балногор округа Кеч нашли тела двух человек. Полиция доставила их в больницу, где одного из погибших идентифицировали как Рахима Бахша.

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