Два человека погибли, ещё 18 получили ранения в результате давки на мероприятии в пакистанском Сиалкоте, анонсированном TikTok-блогером Мухаммадом Ансаром Джаттом. Полиция задержала шестерых лиц, причастных к организации события, и зарегистрировала дело.

Как сообщает Dawn, Джатт, известный как Mr Pattlo, анонсировал мероприятие мехенди и розыгрыш призов на территории Faraz Cricket Ground на дороге Даска-роуд в пятницу вечером. Возле площадки собрались сотни людей. По данным полиции, давка началась после открытия ворот стадиона.

Пострадавшие и розыск организатора

Первоначально служба Rescue 1122 сообщала об одном погибшем и 13 раненых. В воскресенье полиция Сиалкота заявила, что травмы получили 18 человек, а один из пострадавших умер в государственной больнице, поэтому число погибших выросло до двух.

По словам правоохранителей, Джатт покинул место происшествия сразу после инцидента; для его задержания сформировали следственные и рейдовые группы. Полиция также изъяла 50 мотоциклов и автомобиль, которые должны были стать призами розыгрыша.

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Глава окружной полиции Дост Мухаммад заявил, что организаторы рекламировали в социальных сетях розыгрыш мотоциклов, автомобиля и других ценных вещей, из-за чего на мероприятие пришло большое количество людей.

Заявления полиции о нарушениях

По предварительным выводам полиции, участников через громкоговорители призывали одновременно зайти на территорию спортивной площадки, что вызвало давку. Правоохранители утверждают, что организаторы нарушили условия разрешения и правила безопасности, а мероприятие также затруднило движение на главной дороге между Даской и Сиалкотом.

В заявлении, зарегистрированном 31 октября в полицейском участке Мотра, фигурируют Джатт, его брат, владелец Faraz Cricket Ground, шестеро организаторов и от 40 до 45 неустановленных охранников. В FIR говорится, в частности, о предполагаемых нарушениях условий разрешения, перекрытии дороги и повреждении имущества; также отмечается, что толпа попала на стадион из-за ненадлежащих мер безопасности.

Администрация округа Сиалкот сообщила, что выданное Джатту разрешение касалось частного мероприятия в закрытом помещении. По её версии, после сообщений о нарушениях в организации разрешение отозвали ещё до начала события.

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