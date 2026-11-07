В Пакистане 9 ноября 2026 года планируют начать прямые авиарейсы между Пешаваром и Лахором. Об этом объявил губернатор провинции Хайбер-Пахтунхва Файсал Карим Кунди, сообщает The Express Tribune.

Менее часа в пути

По словам Кунди, перелёт между Пешаваром и Лахором будет длиться от 50 минут до одного часа. Новый маршрут должен улучшить транспортное сообщение для жителей провинции, в частности для тех, кто ездит в Лахор по делам или с другой целью.

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Планы расширения маршрутов

Губернатор также заявил, что прямое авиасообщение между Пешаваром и Кветтой уже запущено. В то же время в провинции работают над открытием дополнительных воздушных маршрутов в другие районы Хайбер-Пахтунхвы.

Среди направлений, которые могут войти в сеть сообщения, Кунди назвал Дера-Исмаил-Хан, Читрал и Парачинар. По его словам, эти инициативы направлены на улучшение транспортной доступности в провинции и развитие Пешавара как современного города.

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