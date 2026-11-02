В Пакистане расширение 53-километрового участка автомагистрали M4 между Фейсалабадом и Пинди-Бхаттианом с четырех до шести полос планируют завершить в начале следующего года. Об этом во время посещения строительной площадки заявил министр коммуникаций Абдул Алим Хан, сообщает Dawn.

По словам министра, работы на этом участке быстро продвигаются. Он назвал расширение дороги ответом на давнее требование жителей Фейсалабада, которое, по его утверждению, оставалось нерешенным в течение 30 лет.

Инспекция на развязке Камалпур

Хан осмотрел строительство на развязке Камалпур и дал поручения ответственным должностным лицам непосредственно на месте. Он приказал увеличить количество техники и работников, чтобы ускорить реализацию проекта.

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Министр заявил, что расширение M4 должно сократить заторы, сделать поездки более безопасными и удобными, а также предотвращать дорожные аварии. Он также почтил сотрудников дорожной полиции, погибших при исполнении служебных обязанностей, и отметил, что безопасность пассажиров и полицейских является одной из задач проекта.

Освещение и зоны отдыха

После завершения работ автомагистраль планируют обустроить зелеными насаждениями вдоль обеих сторон и зелеными полосами в центральной части. Также предусмотрены высадка финиковых пальм и создание зон отдыха для водителей и пассажиров.

Хан поручил обеспечить полное освещение участка между Пинди-Бхаттианом и Фейсалабадом, а проекты зон отдыха завершить в течение недели. Он подчеркнул, что сроки строительства важны, однако качеством работ поступаться нельзя. По его словам, средства на проект Национальное управление автомобильных дорог обеспечило за счет собственных ресурсов.

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