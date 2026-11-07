В Пакистане начали строительство нового зала для официальных делегаций в Международном аэропорту Исламабада. Объект возводят в рамках подготовки страны к саммиту Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества, который запланирован в Исламабаде на август 2027 года, сообщает Dawn.

Зал для официальных делегаций

Церемонию начала строительства провел министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф. В ней также приняли участие секретарь Министерства обороны Мухаммад Али, генеральный директор Управления аэропортов Пакистана вице-маршал авиации Мухаммад Шахид Афзаал и другие должностные лица министерства и управления.

Генеральный директор Управления аэропортов Пакистана заявил, что проект должен усилить протокольные возможности аэропорта и условия приема официальных гостей. Новый зал будет предназначен для глав государств, иностранных высокопоставленных лиц, старших правительственных чиновников и международных делегаций.

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После начала строительства министр обороны открыл памятную табличку и принял участие в посадке дерева. В материале это названо подтверждением приверженности экологической устойчивости.

Уборка самолетов PIA

Параллельно Pakistan International Airlines начала глубокую уборку самолетов своего флота, чтобы улучшить состояние салонов и чистоту на борту. Специальные проверки уборки провели в Карачи, Лахоре и Исламабаде.

Генеральный директор PIA Адриан Гамильтон-Маннс назвал поддержание самолетов в отличном состоянии приоритетом компании. Сотрудникам, активно участвовавшим в уборке, вручили награды, сертификаты и денежные премии.

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