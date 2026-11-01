Полиция Равалпинди в Пакистане начала юридические процедуры после смерти 30-летнего мужчины на контрольно-пропускном пункте Гангу в Таксиле. Как сообщает The Express Tribune, представитель полиции инспектор Саджадул Хассан заявил, что дело расследуется по существу, а лица, признанные виновными в убийстве, будут привлечены к ответственности.

Заявления семьи об избиении

По данным издания, мужчина ехал из Ханпура в Таксилу, когда полицейские остановили его автомобиль для проверки. Местные жители и семья погибшего утверждают, что во время проверки правоохранители жестоко били его дубинками.

По словам родственников, мужчина просил прекратить избиение, а дети, находившиеся на месте, также умоляли полицейских пощадить его. Семья заявила, что 30-летний мужчина умер на месте в результате предполагаемого насилия со стороны полиции. Эти утверждения в настоящее время являются заявлениями близких погибшего.

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Протест и блокирование дороги

После сообщений о смерти мужчины жители района перекрыли дорогу Таксила—Ханпур и окружили полицейских. На место прибыли старшие должностные лица полиции Равалпинди.

Очевидцы также сообщили, что некоторые протестующие напали на полицейских, в результате чего один правоохранитель получил тяжелые травмы. По словам представителя полиции, движение по дороге, которую блокировали участники протеста, позднее восстановили.

The Express Tribune отмечает, что в этом году в Равалпинди уже звучали другие обвинения в жестоком обращении и неправомерных действиях полиции. В отдельных случаях правоохранительные органы объявляли о служебных расследованиях или дисциплинарных мерах после жалоб и появления видеозаписей.

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