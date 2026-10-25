Полиция в Пакистане обезвредила 20-килограммовое самодельное взрывное устройство — Dawn
В Лакки-Марвате в Пакистане полиция обезвредила 20-килограммовое самодельное взрывное устройство, обнаруженное возле Ванда-Шуджа вдоль дороги Мианвали. По словам чиновника, устройство у дороги заложили подозреваемые террористы, а его целью могли быть сотрудники правоохранительных органов.
Контролируемое обезвреживание
Как сообщает Dawn, полиция прибыла на место, оцепила участок и вызвала саперное подразделение. Его специалисты обезвредили взрывчатку в ходе контролируемой операции. После этого правоохранители начали поисковую операцию, чтобы установить причастных.
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Другие меры в районе
Отдельно районная администрация дала торговцам в Дарра-Пезу пять дней — до 28 октября — чтобы убрать самовольно установленные объекты с обеих сторон шоссе и на базарах. В случае невыполнения требования администрация предупредила о юридических мерах и операции по ликвидации таких объектов.
Заместитель комиссара Шахид Рафик Гандапур заявил, что кампанию продолжат и в других районах. В Серай-Науранге продовольственное ведомство также начало рейды против торговцев после жалоб на искусственное завышение цен и накопление продовольственных товаров.