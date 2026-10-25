В Лакки-Марвате в Пакистане полиция обезвредила 20-килограммовое самодельное взрывное устройство, обнаруженное возле Ванда-Шуджа вдоль дороги Мианвали. По словам чиновника, устройство у дороги заложили подозреваемые террористы, а его целью могли быть сотрудники правоохранительных органов.

Контролируемое обезвреживание

Как сообщает Dawn, полиция прибыла на место, оцепила участок и вызвала саперное подразделение. Его специалисты обезвредили взрывчатку в ходе контролируемой операции. После этого правоохранители начали поисковую операцию, чтобы установить причастных.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Другие меры в районе

Отдельно районная администрация дала торговцам в Дарра-Пезу пять дней — до 28 октября — чтобы убрать самовольно установленные объекты с обеих сторон шоссе и на базарах. В случае невыполнения требования администрация предупредила о юридических мерах и операции по ликвидации таких объектов.

Заместитель комиссара Шахид Рафик Гандапур заявил, что кампанию продолжат и в других районах. В Серай-Науранге продовольственное ведомство также начало рейды против торговцев после жалоб на искусственное завышение цен и накопление продовольственных товаров.

Читай нас в