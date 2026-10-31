В пакистанском округе Ноушера неизвестные вооруженные мужчины открыли огонь по служебному автомобилю помощника комиссара округа Мансехра Адиля Васима. Как сообщает Dawn со ссылкой на чиновников, чиновник получил ранения. Нападение произошло в районе Пана-Кот, когда Васим возвращался из своего родного села Салех-Хан в округе Ноушера.

Состояние раненого

Васима доставили в больницу Lady Reading в Пешаваре. Представитель медучреждения Мухаммад Асим сообщил, что состояние чиновника стабильное и он получает медицинскую помощь.

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Расследование нападения

После нападения полиция зарегистрировала первое информационное сообщение (FIR) и начала расследование. Правоохранители также начали поисковую операцию.

Глава полиции округа Ноушера Соня Шамроз заявила, что была сформирована группа, которой поручили задержать причастных к нападению. Личности нападавших и мотив стрельбы в сообщении не уточняются.

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