Полиция в Сахивале, Пакистан, зарегистрировала дело против сотрудника страховой компании по подозрению в изнасиловании женщины и вымогательстве у нее денег и ценностей на сумму 1,06 млн рупий. Об этом сообщает Dawn.

Заявление женщины

Заявительница рассказала, что примерно три месяца назад пришла в офис страховой компании в Azan Heights в Сахивале, чтобы активировать страховой полис. Там она познакомилась с сотрудником компании, который впоследствии начал звонить ей, ссылаясь на необходимость предоставить информацию о полисе, документах и взносах.

По ее словам, около двух месяцев назад мужчина попросил разрешения посетить ее жилье якобы по вопросу страхового полиса. Женщина утверждает, что он застал ее дома одну и изнасиловал, а после того как она подняла тревогу, скрылся.

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Заявление о шантаже

Женщина заявила, что сначала не обращалась в полицию из-за страха общественного осуждения и ущерба для репутации. В то же время, по ее утверждению, подозреваемый продолжал шантажировать ее угрозами рассказать об инциденте ее мужу.

Под таким давлением, как утверждает заявительница, она передала подозреваемому наличные и ценности на сумму 1,06 млн рупий. Когда он якобы начал требовать дополнительные деньги, она обратилась в полицию. Полиция Фарид-Тауна зарегистрировала дело по заявлению женщины.

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