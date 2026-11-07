Комиссар дивизии Кветта Зишан Лашари поручил соответствующим органам ускорить регистрацию 96 религиозных семинарий, которые до сих пор не были зарегистрированы. Об этом сообщает Dawn.

Регистрация семинарий

Лашари дал такое поручение во время заседания Дивизионного мониторингового комитета, которое он возглавлял. Во встрече приняли участие заместители комиссаров, а также представители правоохранительных и федеральных органов.

Комиссар поручил Специальному отделу предоставить обновленные географические данные о семинариях. В то же время Управление регистрации благотворительных организаций Белуджистана должно ускорить оформление их регистрации.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Отдельно Зишан Лашари распорядился улучшить услуги государственного образования и здравоохранения во всей дивизии Кветта.

Контртеррористические меры

Во время заседания также рассмотрели меры по борьбе с терроризмом, в частности профилирование подозреваемых и координацию обмена разведывательной информацией.

По словам чиновников, данные о 120 лицах, внесенных в Fourth Schedule, загрузили в информационную панель отслеживания BISA.

Читай нас в