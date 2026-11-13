Комитет Национальной ассамблеи Пакистана по делам религий рекомендовал пересмотреть и снизить залог, который должны вносить организаторы паломничеств. Речь идет о депозите в размере 1 млн рупий, который, по мнению членов комитета, создает финансовую нагрузку, в частности для небольших операторов.

Как сообщает Dawn, комитет также поручил Министерству по делам религий ускорить проверки безопасности и выдачу регистрационных сертификатов организаторам паломничеств.

Проверка политики для паломников

Комитет поручил Министерству по делам религий представить для анализа политику управления поездками заирин — паломников. Комитет планирует выявить пробелы в ее реализации и оценить последовательность нормативной базы.

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По данным министерства, 922 компании уже прошли проверку безопасности в Министерстве внутренних дел. Для регистрации были обработаны документы 282 компаний, а 261 регистрационный сертификат уже выдан.

Визы и операции хаджа

Комитет также предложил Министерству по делам религий координировать работу с Министерством иностранных дел, чтобы облегчить оформление виз представителям религиозных меньшинств, планирующим посетить свои святые места.

Отдельно члены комитета подчеркнули, что финансовые операции и договорные договоренности при организации хаджа должны быть прозрачными, подотчетными и соответствовать установленным правилам и процедурам конкурентных закупок. Заседание в Исламабаде провел исполняющий обязанности председателя комитета Мухаммад Иджазул Хак.

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