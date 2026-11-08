В Пакистане, в округе Верхний Южный Вазиристан, при обезвреживании самодельного взрывного устройства погиб Абдул Джаббар, помощник руководителя полицейской группы по обезвреживанию взрывных устройств. Взрыв произошел в субботу в районе Джанта техсила Сарарогха.

Взрыв при обезвреживании устройства

Окружной начальник полиции Верхнего Южного Вазиристана Ашфак Хан сообщил Dawn, что Джаббар обезвреживал взрывное устройство, когда произошел взрыв. Сапер получил тяжелые ранения и позднее скончался.

По данным полицейских источников, до этого Джаббар успешно обезвредил одно устройство, заложенное в этой местности. Взрыв произошел, когда он пытался нейтрализовать другое устройство. Полиция предполагает, что второе взрывное устройство могло быть установлено для нападения на саперную группу, однако обстоятельства инцидента еще расследуются.

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Полиция начала расследование

После сообщения о взрыве на место прибыли начальник полицейского участка Сарарогха и другие сотрудники правоохранительных органов. Они осмотрели территорию, собрали доказательства и начали расследование.

В тот же день на базаре Той-Хулла в Нижнем Южном Вазиристане неизвестный человек в бурке бросил ручную гранату возле места, где находились полицейские. Граната не взорвалась, а нападавший скрылся. Его личность не установлена.

Как отмечает издание, в течение последних двух лет в Верхнем и Нижнем Южном Вазиристане участились нападения на полицию, силы безопасности и гражданских лиц.

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