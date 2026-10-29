Не менее девяти человек погибли, еще несколько получили ранения в результате взрыва кислородного баллона в автомобиле скорой помощи в округе Тхарпаркар на юге пакистанской провинции Синд. Об инциденте в четверг, 29 октября, со ссылкой на полицию сообщило Anadolu Agency.

Обстоятельства взрыва

Инцидент произошел поздно вечером в среду в местной больнице в округе Тхарпаркар. На момент происшествия сотрудники медучреждения готовили пациентов к перевозке.

Персонал подключал кислородный баллон внутри автомобиля скорой помощи. Во время подключения баллон взорвался, после чего автомобиль загорелся.

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Среди погибших были пациенты и сотрудники больницы. Полиция сообщила о погибших и пострадавших после взрыва в автомобиле, который находился возле местного медучреждения.

Пострадавшие и проверка

По данным агентства, пять человек получили тяжелые ожоги. Власти начали проверку обстоятельств аварии.

Подробнее сообщает Anadolu Agency.

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