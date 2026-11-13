Исполнительный комитет Национального совета по народонаселению Пакистана на первом заседании в Исламабаде признал быстрый рост численности населения чрезвычайной ситуацией национального масштаба, требующей срочных и скоординированных действий. Об этом сообщает Dawn.

Рост после спада

Заседание состоялось в Комиссии по планированию и было посвящено реализации мер в сфере планирования населения и развития. Его сопредседателями стали министр планирования и развития Ахсан Икбал и министр здравоохранения Мустафа Камаль. В нем приняли участие федеральные министры и секретари, представители провинций и регионов, а также чиновники из всех четырех провинций, Азад-Джамму и Кашмира и Гилгит-Балтистана.

Икбал заявил, что темпы прироста населения, которые постепенно снизились до 2,4%, вновь выросли до 2,55% по итогам переписи 2023 года. По его словам, без согласования прироста населения с имеющимися ресурсами будет трудно обеспечить устойчивое развитие и экономическое процветание.

Он также отметил, что при росте экономики на 5% и населения на 2,5% реальный рост на душу населения составит лишь 2,5%. Икбал подчеркнул, что неконтролируемый прирост населения будет затруднять обеспечение потребностей в образовании, медицинской помощи, трудоустройстве и базовых услугах.

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Планы для провинций

Комитет рассмотрел проекты Национальной политики в сфере здравоохранения и народонаселения, а также Программы стабилизации населения, представленные Министерством здравоохранения. Провинциям и регионам поручили сообщить о создании советов и исполнительных комитетов по вопросам народонаселения, подготовить сметные планы реализации программы и подключить отсутствующие потоки данных к системе управления логистикой контрацептивов.

Икбал также обратил внимание, что действующая формула распределения ресурсов Национальной финансовой комиссии на 82% зависит от численности населения. Он предложил связать ее с показателями развития и устойчивости, чтобы поощрять провинции поддерживать сбалансированный прирост населения.

Отдельно Population Council совместно с Фондом ООН в области народонаселения провела консультации с религиозными деятелями, медиками и политиками по вопросам благополучия семей, здоровья матерей и детей, ответственного родительства и интервалов между рождениями детей. Участники подчеркнули, что такие интервалы являются медицинской мерой для защиты здоровья матерей и детей.

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