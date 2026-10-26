В округе Мурри в Пакистане семь человек погибли после того, как пассажирский фургон Suzuki Bolan съехал с дороги, упал в глубокий кювет и загорелся. Авария произошла возле Броха-Чоук в районе Чоуки-Трет, сообщает Dawn со ссылкой на местную полицию.

Погибшие были членами одной семьи

Среди погибших были две женщины и пятеро детей. Полиция идентифицировала их как Алмас, жену Танвира, и ее трех дочерей, а также Шахину, жену Мумтаза, и ее двух дочерей.

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Все погибшие принадлежали к одной семье из села Дхалла в округе Мурри. По словам начальника окружной полиции доктора Разы Танвира, семья возвращалась в свою деревню после свадебной церемонии в Абботтабаде, когда произошла авария.

Раненых доставили в больницу

Еще семь человек получили травмы и были доставлены на лечение в больницу Holy Family в Равалпинди. Среди раненых названы Аршад, Нигат, Лаиба, Кашан, Эма Нур, Тайяб Махмуд и Раима Нур.

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