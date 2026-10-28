В Исламабаде судья Верховного суда Пакистана Айша Малик призвала пересмотреть распространенные представления, согласно которым женщины якобы сами провоцируют изнасилование. Она также заявила, что сексуальное насилие стало настолько обыденным явлением, что уже не вызывает надлежащего общественного возмущения, сообщает Dawn.

Пособие для судей

Малик выступила на презентации пособия по рассмотрению дел об изнасиловании для судей судов по делам о гендерно обусловленном насилии. Мероприятие провели в сотрудничестве Министерства прав человека Пакистана, Legal Aid Society и Фонда ООН в области народонаселения.

По данным Министерства прав человека, пособие должно помогать судьям обеспечивать справедливое рассмотрение дел и принимать решения на основании законодательства и доказательств. Документ содержит 10 разделов, выстроенных в соответствии с последовательностью судебного процесса, и сочетает применимые нормы права с судебными рекомендациями.

Вместе с пособием представили национальное исследование низких показателей обвинительных приговоров по делам о гендерно обусловленном насилии. Оно рассматривает, на каких этапах дела терпят неудачу — от первого сообщения о преступлении до расследования, судебно-медицинской экспертизы, работы прокуратуры и судебного разбирательства.

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Применение закона

Сенатор Айша Раза Фарук, председатель специального комитета по Закону о борьбе с изнасилованиями 2021 года, заявила, что пособие объединяет нормы, принятые парламентом, и позиции высших судов, делая их доступными для судьи, применяющего их в деле.

Генеральный директор Legal Aid Society Хая Эман Захид обратила внимание на давление, с которым сталкиваются пострадавшие, а также на необходимость надлежащим образом оценивать запоздалые заявления, пробелы в медицинских доказательствах и властную динамику в семье. Секретарь Министерства прав человека Абдул Халик Шейх признал, что положения законов и практика их применения все еще не совпадают.

Статистика насилия

Согласно отчету организации Sahil, в Пакистане в январе—июне 2026 года зарегистрировали 3172 случая гендерно обусловленного насилия, в том числе 18 в отношении трансгендерных людей. В отчете также зафиксированы 280 изнасилований, 644 убийства, 514 случаев пыток, 462 похищения и 132 убийства чести.

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