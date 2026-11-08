В Пакистане, в провинции Пенджаб, 8 ноября продолжается голосование на довыборах в избирательных округах NA-77 и PP-203. Об этом сообщает Dawn.

Вакантное место в NA-77

Место в округе NA-77 стало вакантным после смерти 11 сентября пятикратного депутата Чаудри Мехмуда Башира Вирка, который долгое время болел. Среди кандидатов на довыборах — его сын Рашид Башир Вирк. Всего документы для участия в выборах подали 18 кандидатов, тогда как оппозиционные партии, в частности PTI, PPP и Jamaat-i-Islami, не участвуют в этих довыборах.

Избирательная комиссия Пакистана рассматривает возможное нарушение избирательного кодекса министром информации Аттауллой Тараром во время кампании в NA-77. По данным комиссии, министр прибыл в округ на вертолете и выступил на предвыборном мероприятии в поддержку Рашида Башира Вирка. Избирательный кодекс запрещает должностным лицам, в том числе федеральным министрам, участвовать в предвыборной агитации.

Комиссия запросила отчеты окружного сотрудника по мониторингу и окружного руководителя выборов и обязала Тарара лично явиться к ней. Также она заявила, что результаты голосования в NA-77 могут быть удержаны до принятия окончательного решения по этому делу.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Вторые довыборы в PP-203

Довыборы в округе PP-203 назначили после смерти 17 сентября 2026 года депутата провинциальной ассамблеи от Пакистанской мусульманской лиги — Наваз Чаудри Мухаммада Ханифа Джутта из-за остановки сердца. Это уже вторые довыборы в округе после всеобщих выборов 2024 года.

Изначально в округе победил независимый кандидат Рай Муртаза Икбал, которого поддерживала PTI: он получил 55 874 голоса против 35 163 у Джутта. Позднее Избирательная комиссия лишила Икбала и еще четырех поддержанных PTI парламентариев мандатов после их осуждения антитеррористическим судом в Фейсалабаде. На довыборах 23 ноября 2025 года победил Джутт с 46 820 голосами, а независимый кандидат Фалик Шер набрал 10 975 голосов.

Для проведения голосования в PP-203 привлекли около 1 370 работников избирательных участков, из них 574 женщины и 796 мужчин. В округе открыли 185 участков: 11 категории A, 37 категории B и 137 категории C. Для обеспечения безопасности привлекли 1 100 сотрудников, а к плану организации дорожного движения назначили более 65 человек.

Читай нас в