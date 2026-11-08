В пакистанском Форт-Аббасе трое членов одной семьи погибли от поражения электрическим током после обрыва высоковольтной линии, проходившей над их домом. Инцидент произошёл около 00:30 7 ноября в Чаке 272/HR, сообщает Dawn.

Погибшие — родители и сын

По данным службы Rescue 1122, линия электропередачи напряжением 11 кВА оборвалась и упала на трёх человек, которые погибли на месте. Погибшими были 40-летний Мухаммад Бута, его 35-летняя жена Шазия и их 15-летний сын Салман.

Начальник полиции Форт-Аббаса Аднан Али рассказал, что семья работала на кирпичном заводе и жила в небольшом временном доме. По его словам, Салман спал во дворе, когда на него упал провод. Родители, находившиеся в комнате, услышали его крики и попытались помочь сыну, но также получили смертельное поражение током.

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Заявления местных жителей

Местные жители заявили, что высоковольтные кабели были изношены, а чиновники Mepco неоднократно получали жалобы. Они потребовали прозрачного расследования и привлечения к ответственности чиновников, которых считали халатными.

Представитель Mepco в Бахавалнагаре Халид Сиал заявил, что ни один кабель не был оборван или отремонтирован. По его словам, группы из Мултана направлялись на место происшествия, чтобы выяснить обстоятельства.

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