Власти пакистанской провинции Белуджистан условно отменили запрет на продажу и покупку карбамидных удобрений еще в 17 округах. Решение распространяется на Хуб, Джаффарабад, Сохбатпур, Уста-Мухаммад, Джхал-Магси, Дера-Бугти, Бархан, Сиби, Качхи, Хуздар, Кхаран, Лоралай, Кила-Сайфулла, Кветту, Пишин, Калат и Панджгур.

Об этом сообщает Dawn со ссылкой на официальное уведомление, изданное генеральным директором департамента сельского хозяйства провинции по вопросам консультирования. Ранее продажу карбамида уже разрешили в округах Насирабад и Ласбела.

Запрет ввели в августе

Ограничения на торговлю карбамидом в Белуджистане ввели в августе из-за опасений, что антигосударственные элементы могут использовать удобрение для изготовления взрывных устройств. Запрет создал значительные трудности для фермеров и вызвал протесты в некоторых районах провинции.

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Контроль за продажей и перевозкой

Согласно новым требованиям, продавцы удобрений должны соблюдать установленные процедуры и вести полный учет продаж фермерам. Покупка или продажа карбамида вне установленных правил запрещены.

Сотрудники департамента сельского хозяйства, заместители окружных комиссаров и правоохранительные органы будут контролировать запасы удобрений и их перемещение. Продавцам, нарушившим процедуры, грозят строгие меры и аннулирование лицензий.

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