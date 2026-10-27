В Пакистане решили активировать Clean Environment Fund Company (CEFC), которая после создания оставалась неактивной более десяти лет. Компания должна мобилизовать и использовать ресурсы для природоохранных инициатив и будет работать при Пакистанском агентстве по защите окружающей среды (PEPA).

Решение комитета

Решение принял Кабинетный комитет по государственным предприятиям, который возглавляет министр финансов Мухаммад Аурангзеб. Комитет одобрил запрос Министерства изменения климата и координации окружающей среды об активации CEFC, сообщает Dawn.

Согласно официальному заявлению, в совет директоров CEFC должны назначить двух членов по должности и трех независимых директоров. Комитет также согласовал введение новых членов в советы директоров нескольких государственных предприятий.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Причины бездействия

CEFC была учреждена в 2015 году как некоммерческая структура в соответствии со статьей 42 Companies’ Ordinance. Ее задачей была поддержка охраны, сохранения, восстановления и улучшения окружающей среды путем привлечения и использования ресурсов для экологических инициатив.

Компания оставалась неактивной, несмотря на неоднократные предупреждения государственных аудиторов о нарушениях законодательных требований. Генеральный аудитор Пакистана отмечал, что CEFC не проводила заседаний совета директоров и не выполняла требование о проведении ежегодных общих собраний, предусмотренное статьей 132 Companies Act.

Читай нас в