Власти пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва заявили о намерении без промедления заполнить 17 тысяч вакантных должностей в полиции. Об этом губернатор провинции Файсал Карим Кунди сказал во время совещания по вопросам безопасности в губернаторском доме в Пешаваре, сообщает The Express Tribune.

В совещании приняли участие советники губернатора, главный секретарь провинции, старшие полицейские и гражданские чиновники, а также представители других силовых структур. Кунди уточнил ранее озвученные данные о нехватке кадров: по его словам, в полиции имеется не 10 тысяч, а 17 тысяч вакантных должностей.

Финансирование полиции и систем противодействия дронам

Действующее правительство провинции пообещало выделить в этом году 70 млрд пакистанских рупий полиции и еще 10,3 млрд рупий — Контртеррористическому департаменту. Власти также планируют установить системы противодействия дронам в Дера-Исмаил-Хане, Лакки-Марвате и Банну.

Секретарь внутренних дел провинции Амджад Али Хан заявил, что для борьбы с терроризмом подготовили новую стратегию. По его словам, она предусматривает усиление операций на основе разведданных и задержание лиц, которых власти считают пособниками боевиков.

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Кадровый дефицит и потери силовиков

По словам Амджада Али Хана, в полиции остаются вакантными более 10 тысяч должностей, а в Контртеррористическом департаменте — 638. Он также заявил, что предыдущая администрация предусмотрела для 22 районов 6,4 млрд рупий, однако выделила лишь 1 млрд рупий.

Чиновник сообщил, что за последние два года были убиты 3788 человек, которых власти называют террористами, а также погибли 1200 сотрудников правоохранительных органов. Он добавил, что действующее правительство намерено сократить кадровый дефицит в полиции с 15% до 5%.

Кунди также заявил, что отдельные силы в Афганистане якобы содействуют Индии и Израилю и направляют через границу дроны. Губернатор пообещал обеспечить полицию современным вооружением, усилить операции на основе разведданных и предоставить силовикам политическую поддержку.

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