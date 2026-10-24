В Пакистане за неделю задержали 517 граждан Афганистана — Dawn

В Пакистане в период с 11 по 17 октября задержали 517 граждан Афганистана. Речь идет как о людях без документов, так и о владельцах карт гражданина Афганистана (ACC), сообщает Dawn со ссылкой на совместный отчет Международной организации по миграции (МОМ) и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

Согласно отчету, 97% всех арестов и задержаний за этот период пришлись на владельцев ACC и афганцев без документов в Чагае, Пешаваре и Карачи. Доля владельцев свидетельств о регистрации (PoR) составила 3%.

Возвращение в Афганистан

Через пограничные пункты Торкхам, Чаман и Бахрамча в Афганистан за неделю вернулись 3883 гражданина Афганистана. Это на 10% меньше, чем в период с 4 по 10 октября, когда было зафиксировано 4295 возвращений, включая 961 депортацию.

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Количество депортаций за неделю сократилось на 48% — с 961 до 499. Среди вернувшихся в Афганистан 83% не имели документов, 9% были владельцами ACC, а 8% — владельцами PoR. Большинство возвращений владельцев PoR были оформлены через центры добровольной репатриации УВКБ ООН.

Статистика депортаций

Среди депортированных 99% составляли афганцы без документов, по 1% — владельцы PoR и ACC. С 1 апреля 2025 года из Пакистана в Афганистан вернулись 1 890 035 человек, из которых 237 387, или 13%, были депортированы.

С 15 сентября 2023 года по 17 октября 2026 года из Пакистана в Афганистан в общей сложности вернулись около 2 744 068 граждан Афганистана. Главной причиной возвращения для 95% людей без документов и владельцев ACC был страх ареста; среди владельцев PoR этот показатель составил 68%.

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