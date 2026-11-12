В Пакистане погибли 10 полицейских, полиция заявила о 18 убитых нападавших — Dawn
В районе Дарабукач недалеко от города Кохат в Пакистане во время нападения на группу полицейских погибли 10 правоохранителей. Полиция провинции Хайбер-Пахтунхва заявила, что в столкновении были убиты 18 нападавших, которых она назвала террористами, сообщает Dawn.
По данным полиции, правоохранители совместно с местной гражданской администрацией проводили операцию против лиц, причастных к незаконной добыче россыпного золота. Нападение произошло, когда группа возвращалась после завершения операции. Среди погибших был заместитель суперинтенданта полиции Хайдар Заман.
Раненые и заявление полиции
Представитель спасательной службы Rescue 1122 Джавад Африди сообщил, что в больницу доставили 12 раненых полицейских. В полиции заявили, что нападение совершили боевики, которых пакистанские власти называют термином Fitna al Khawarij. Государство использует этот термин в отношении террористов, принадлежащих к запрещенному движению «Техрик-е-Талибан Пакистан».
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Полиция также утверждает, что нападавшие действовали в связи с преступными группировками. Губернатор Хайбер-Пахтунхвы Фейсал Карим Кунди выразил соболезнования семьям погибших и запросил подробный отчет об инциденте.
Ограничения из-за незаконной добычи
Нападение произошло на следующий день после того, как окружная администрация Кохата на 60 дней запретила оставлять экскаваторы в пределах районов Block-C, Block-D и прилегающих зон добычи золота. Власти объяснили это решение тем, что технику, хранившуюся возле жилых домов, могли использовать для несанкционированной добычи.
Отдельным распоряжением администрация также запретила продажу, покупку и поставку нефтепродуктов в открытых емкостях для использования в незаконной добыче золота.