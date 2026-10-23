В округе Карак в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва во время перестрелки в ходе операции погибли четверо полицейских. Полиция также заявила о гибели двух боевиков, сообщает Dawn.

Операция в Чарпаре

По данным полиции Хайбер-Пахтунхвы, поисково-ударная операция началась в полдень 22 октября в районе Чарпара. Накануне вечером боевики установили там блокаду. В мероприятии участвовали саперы, команда операторов дронов, сотрудники службы Rescue 15 и бойцы Сил быстрого реагирования.

Правоохранители провели рейд в укрытии командира боевиков Кайсера Икбала, где произошла перестрелка. По сообщению полиции, в столкновении погибли двое боевиков. На момент обнародования заявления операция продолжалась.

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Погибшие правоохранители

Среди погибших — заместитель суперинтенданта полиции Контртеррористического департамента Имрануддин Хан, начальник полицейского участка Латамбар, субинспектор Афзал Аван, констебль Казим и старший констебль Амджад из саперного подразделения.

Похороны погибших состоялись с официальными почестями. В церемонии приняли участие глава полиции Хайбер-Пахтунхвы Зульфикар Хамид, высокопоставленные чиновники гражданской администрации, военные и полицейские, а также семьи погибших. Полицейское подразделение отдало последние почести, а чиновники возложили цветочные венки к гробам.

Губернатор Хайбер-Пахтунхвы Файсал Карим Кунди осудил инцидент и выразил соболезнования в связи с гибелью правоохранителей. По данным Центра исследований безопасности, в третьем квартале 2026 года число смертей, связанных с насилием в Пакистане, выросло на 83%. На Белуджистан и Хайбер-Пахтунхву пришлось 98% всех таких смертей в стране.

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