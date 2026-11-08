В Пакистане погиб задержанный по делу об изнасиловании дочери — Dawn

В Гуджранвале, Пакистан, погиб подозреваемый, задержанный по делу о предполагаемом неоднократном изнасиловании своей 14-летней дочери. По версии полиции, мужчина получил смертельные ранения во время нападения вооруженных сообщников на правоохранителей, сопровождавших его к месту проведения следственных действий в районе Гаржакх.

Версия полиции

Как сообщает Dawn, представитель полиции Гуджранвалы заявил, что подозреваемый находился под стражей по делу о сексуальном насилии над дочерью. По утверждению правоохранителей, эти действия могли продолжаться не менее года.

Полицейские везли задержанного к месту, где должны были провести изъятие, когда их перехватили не менее трех вооруженных мужчин. По словам представителя, нападавшие открыли огонь, пытаясь освободить задержанного. Полиция утверждает, что он погиб от выстрелов, сделанных его сообщниками, тогда как другим нападавшим удалось скрыться.

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Расследование и другой инцидент

Правоохранители зарегистрировали дело против нападавших и начали расследование обстоятельств стрельбы.

Полиция также сообщила о другом инциденте на территории, подконтрольной участку Саддар-Вазиранбад. Там погиб Таусиф Батт, которого полиция назвала наркоторговцем. По версии правоохранителей, он и его сообщники пытались скрыться от полицейского поста, открыли огонь по полицейским, а во время перестрелки Батт погиб от выстрела одного из своих сообщников. Остальные участники скрылись.

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