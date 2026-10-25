Пакистанские силы безопасности заявили о ликвидации шести боевиков в ходе операции на основе разведданных в районе Заркани округа Дера-Исмаил-Хан в провинции Хайбер-Пахтунхва. Во время операции погибли двое военнослужащих — 36-летний Гулам Муртаза и 30-летний Тасир Ахмед.

Как сообщает Dawn, операцию провели 24 октября после получения информации о присутствии боевиков в этом районе. По заявлению пресс-службы вооруженных сил Пакистана ISPR, у убитых изъяли оружие и боеприпасы.

Заявления военных

ISPR утверждает, что убитые боевики были причастны к нападениям на силы безопасности, правоохранителей и гражданских лиц. В ведомстве также заявили, что они принадлежали к группировке, которую пакистанские власти называют «Фитна аль-Хаваридж». Этим термином в Пакистане обозначают боевиков запрещенной группировки «Техрик-е-Талибан Пакистан».

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Пакистанские военные также утверждают, что эта группировка имеет поддержку Индии. Позиция Индии по этим утверждениям в сообщении не приведена.

Ситуация с безопасностью в провинции

После операции в районе Заркани продолжались меры по очистке местности от возможных других боевиков, сообщили в ISPR. В августе в Хайбер-Пахтунхве, без учета присоединенных округов, зафиксировали 54 террористические атаки против 36 в июле, согласно данным Пакистанского института исследований конфликтов и безопасности.

Ранее в этом месяце силы безопасности также заявляли о ликвидации восьми боевиков во время другой операции в округе Дера-Исмаил-Хан. По данным Центра исследований безопасности, в третьем квартале 2026 года количество смертей, связанных с насилием, в Пакистане выросло на 83%, изменив тенденцию к снижению, зафиксированную в первых двух кварталах. Хайбер-Пахтунхва и Белуджистан вместе составили 98% всех смертей за этот период.

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