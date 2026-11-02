Силы безопасности Пакистана заявили, что сорвали попытку торговли людьми в районе Парум округа Панджгур в провинции Белуджистан. Они задержали 173 граждан Афганистана без документов, сообщает Dawn.

Задержанных передадут полиции

По словам чиновника, всех задержанных передадут полиции для дальнейших юридических действий. Он также заявил, что силы безопасности продолжат тщательный контроль и будут проводить мероприятия по противодействию торговле людьми.

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Маршруты через Пакистан

Официальные источники сообщили, что многие граждане Афганистана из-за экономических и социальных трудностей, а также других факторов в стране становятся жертвами торговцев людьми. По их словам, такие люди пытаются попасть через Пакистан в Иран, Турцию и европейские страны.

Источники связали эти поездки именно с попытками выехать из Афганистана в другие государства. Они отметили, что люди, выбирающие маршруты через Пакистан, могут попадать в зависимость от торговцев людьми.

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