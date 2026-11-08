В Пакистане законопроект, находящийся на рассмотрении профильного комитета Национальной ассамблеи, предусматривает объединение Комиссии по приватизации и Органа по вопросам государственно-частного партнерства. Новый орган должен называться Комиссией по приватизации и государственно-частному партнерству. Как сообщает The Express Tribune, инициатива должна облегчить привлечение частных инвесторов к строительству дорог, больниц, систем водоснабжения и энергетических объектов.

Нехватка бюджетного финансирования

По данным Комиссии по приватизации, федеральный бюджет развития в этом году составляет 1,126 трлн рупий при заявленной потребности в 4,1 трлн рупий. Экономисты связывают предложенное слияние с разрывом между потребностями в инфраструктурном финансировании и возможностями государственного бюджета.

Государственно-частное партнерство предполагает, что частные компании могут финансировать, строить и управлять проектами, тогда как государство обычно предоставляет поддержку, необходимую для экономической жизнеспособности проекта. Законопроект должен отменить закон об Органе по вопросам государственно-частного партнерства 2017 года и ввести единый совет и процедуру согласования для приватизационных сделок и проектов ГЧП.

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Единая процедура и контроль рисков

Комиссия по приватизации заявила, что новая система будет работать по принципу «одно окно, один закон и один подотчетный совет». Предполагается, что проекты будут иметь определенные сроки и отдельные команды, а средства на подготовку проектов, государственный вклад, обеспечение жизнеспособности и сопровождение ГЧП не будут сгорать в конце бюджетного года.

Финансовые обязательства государства по каждому проекту ГЧП до утверждения будет проверять подразделение по управлению рисками в Finance Division. По информации Комиссии по приватизации, условные обязательства Пакистана по таким проектам уже превышают 472 млрд рупий. Законопроект предусматривает, что соглашения о ГЧП станут публичными документами, а споры будут разрешаться посредством медиации, арбитража или Апелляционного трибунала по приватизации.

В состав совета новой комиссии войдут от 11 до 15 членов на трехлетний срок, из которых от восьми до 12 должны быть независимыми. Среди них предусмотрены как минимум один эксперт по ГЧП и как минимум две женщины. Комиссия также заявила, что действующие проекты не будут остановлены во время реорганизации.

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