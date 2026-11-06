В Пакистане Федеральное управление доходов (FBR) обязало зарегистрированных налогоплательщиков оформлять накладные по налогу с продаж на авансовые платежи, полученные за будущие поставки. Новые процедуры были введены уведомлением SRO 2063 от 2026 года.

Налогоплательщики также должны отражать налоговые обязательства по таким авансам в декларации за тот налоговый период, в котором были получены средства. Об этом сообщает Dawn.

Отдельный документ на каждый платеж

Если по одной поставке поступает несколько авансовых платежей, на каждый из них необходимо оформить отдельную накладную. Документы нужно электронно связывать с предыдущими накладными, чтобы обеспечить полную прослеживаемость операции.

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После фактического осуществления поставки зарегистрированный налогоплательщик должен выдать окончательную накладную со ссылками на документы по ранее полученным авансам. Стоимость поставки и налог, уже учтенные при получении предоплаты, повторно облагаться не будут. Налог на непогашенную часть суммы будет начисляться только на остаточную стоимость поставки.

Ставки и корректировки

FBR уточнило, что авансовые платежи будут облагаться по ставке, действующей на момент их получения. К сумме, оставшейся неоплаченной, будет применяться ставка, действующая на дату фактической поставки.

Правила также предусматривают корректировки в случае увеличения, уменьшения или возврата аванса либо стоимости поставки, а также в случаях полной или частичной отмены поставки. Такие изменения будут осуществляться в соответствии с разделом 9 Закона о налоге с продаж и процедурами, определенными правилами 19–22. Налогоплательщики должны электронно хранить и связывать накладные по авансам, дебетовые и кредитовые ноты, а также окончательные накладные.

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