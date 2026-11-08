В Гилгит-Балтистане, Пакистан, запустили онлайн-систему регистрации торговцев, претендующих на освобождение от налогов на товары, ввозимые из Китая через перевал Хунджераб для местного потребления. Систему Gilgit-Baltistan Traders Registration and Exemption System торжественно открыл главный министр региона Амджад Хуссейн.

Как сообщает Dawn, воспользоваться льготой смогут торговцы, имеющие зарегистрированную компанию или партнёрскую фирму. По словам Хуссейна, онлайн-система должна обеспечить прозрачность процедуры и не допустить несправедливого отношения к заявителям.

Лимит льгот — 4 млрд рупий

В прошлом году премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф одобрил рекомендации комитета об освобождении жителей Гилгит-Балтистана от подоходного налога, налога с продаж и федерального акцизного сбора на товары из Китая, предназначенные исключительно для местного потребления.

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Федеральное управление доходов Пакистана издало нормативный акт для введения этих мер. Годовой объём налоговых льгот ограничили 4 млрд пакистанских рупий для 2403 товарных позиций. Условия освобождения от налогов будут пересматриваться раз в два года.

Планы создать торговую зону

Правительству Гилгит-Балтистана поручили определить механизм распределения квоты налоговых льгот на 4 млрд рупий между местными торговцами, импортирующими товары из Китая. Местные компании и фирмы должны регистрироваться в региональном департаменте промышленности и торговли.

Амджад Хуссейн также поручил подготовить предложения по созданию в Гилгите зоны свободной торговли. По его словам, её планируют обустроить за счёт правительства Гилгит-Балтистана, чтобы предоставить местным и иностранным торговцам площадку и необходимые условия для ведения бизнеса.

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