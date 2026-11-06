В Рахимабаде в округе Сват, Пакистан, полиция задержала двух действующих констеблей по делу о предполагаемом групповом изнасиловании женщины, приехавшей из Пешавара. Об этом сообщает Dawn.

Задержание подозреваемых

По данным полиции, жительница Пешавара обратилась с жалобой, заявив, что двое неизвестных мужчин на мотоцикле совершили в отношении неё сексуальное насилие. Руководитель полиции округа Сват Умар Хан поручил установить и задержать подозреваемых.

Начальник полицейского участка Рахимабада Захидулла Хан вместе с командой установил и задержал двух мужчин с помощью записей камер видеонаблюдения. Полиция подтвердила, что оба задержанных служат констеблями.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Расследование и служебная проверка

По предварительным данным следствия, мужчины якобы отвели женщину и её мужа в номер гостиницы, где совершили в отношении неё сексуальное насилие. Как утверждает полиция, они также угрожали убить женщину, если она расскажет об инциденте.

Умар Хан сообщил, что подозреваемые, по предварительным данным, совершили предполагаемое преступление вне службы. Полиция зарегистрировала сообщение о преступлении (FIR) и начала служебную проверку. По словам Хана, если обвинения подтвердятся, к констеблям применят строгие юридические и дисциплинарные меры.

Читай нас в