В Пакистане полиция задержала двух домашних работников по делу о предполагаемой краже имущества из резиденции бывшего премьер-министра и депутата Пакистанской народной партии Раджи Первеза Ашрафа. Дом расположен в деревне Дхок-Амб, в юрисдикции полицейского участка Джатли округа Джелум в провинции Пенджаб. Как сообщает The Express Tribune, стоимость пропавшего имущества оценивается в миллионы пакистанских рупий.

Какое имущество пропало

Согласно материалам первого информационного отчета, личный помощник Ашрафа прибыл в резиденцию и обнаружил, что один из домашних работников отсутствует. Полицейские, обеспечивавшие охрану дома, сообщили ему, что работник не появлялся с предыдущей ночи.

Во время осмотра помещений обнаружили пропажу трех кондиционеров, двух дверей, трех окон, машины для стрижки травы, ковров, трех вентиляторов, предметов декора, посуды и других ценных вещей.

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Позиция полиции

Личный помощник подал заявление в полицию Джатли, назвав одного домашнего работника и попросив также допросить другого. Представитель полиции Равалпинди заявил, что предварительное расследование указывает на вероятную причастность обоих работников, после чего их взяли под стражу.

По словам представителя, следствие проверяет версию о том, что вещи могли исчезать в разные периоды работы этих работников в резиденции. Полиция сообщила, что после сбора доказательств подозреваемых должны доставить в суд.

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