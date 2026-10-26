В Пакистане Федеральное агентство расследований (FIA) задержало Нура Ахмеда, которого в течение 16 лет разыскивали по делу о незаконной переправке людей в Грецию, сообщает Dawn. Задержание провели сотрудники подразделения FIA по противодействию торговле людьми в Равалпинди.

Дело расследует FIA

По данным зоны FIA в Исламабаде, Ахмед из Манди-Бахауддина фигурирует в зарегистрированном заявлении об уголовном правонарушении. В агентстве заявили, что он скрывался от правоохранительных органов в течение 16 лет.

FIA утверждает, что задержанный был причастен к содействию поездкам граждан в Грецию незаконными маршрутами через Иран и Турцию. Эти утверждения являются позицией пакистанского Федерального агентства расследований.

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Специальная группа

В FIA сообщили, что специальную группу для задержания объявленных в розыск лиц сформировали по поручению директора зоны FIA в Исламабаде Сайеда Шехзада Надима Бухари. Ее возглавил инспектор Захид Бхатти, также в состав вошли помощник субинспектора Рафик и старший констебль Вакас Гуджар.

В агентстве добавили, что роль других фигурантов дела должна быть установлена в ходе расследования. FIA заявило, что продолжит правовые действия против лиц, причастных к контрабанде мигрантов и незаконной иммиграции.

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